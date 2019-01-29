В Тюмени арестован еще один блогер и его девушка

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-29T11:33:49+03:00

Накануне полицейские уже отправили за решетку 26-летнего блогера и его команду

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В Тюмени под арест попал еще один блогер. Он в компании друзей возле одного из торговых центров устроил имитацию нападения на девушку. Молодые люди пытались силой посадить девушку в машину, угрожали ей пистолетом и выражались грубой нецензурной бранью. Горожане, ставшие очевидцами действа, вызвали полицию.

На место экстренно прибыли экипаж патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Компанию задержали и доставили в отдел полиции №8.

Уже на месте стражи порядка установили, что нападение не настоящее. 20-летний тюменец решил обескуражить горожан и проверить их на реакцию. По сценарию молодой человек силой должен был усадить девушку в автомобиль и увезти. Для устрашения он даже имитировал выстрел, используя стгнальную ракету. Все это снималось на видео.

В итоге инициатор и девушка-участница привлечены к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. У них изъяты пневматический пистолет и пусковое устройство - «Сигнал охотника». Их также арестовали на 10 суток.

У несовершеннолетнего участника в полицию вызвали родителей, с ними проведена беседа и они привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Сами участники эпатажа пояснили, что не осознавали общественной опасности и не понимали, что нарушают общественный порядок.

Напомним, что накануне были арестованы еще один блогер с компанией, которые ради увеличения количества подписчиков в социальных сетях сняли на видео поездку по центральным улицам Тюмени с оружием. Страйкбольные автоматы они выдавали за боевой автомат Калашникова. Задержанные осознали, что нарушили закон и попросили прощения у горожан и полицейских.