2019-01-29T11:33:49+03:00
Общество

В Тюмени арестован еще один блогер и его девушка

Накануне полицейские уже отправили за решетку 26-летнего блогера и его команду
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени под арест попал еще один блогер. Он в компании друзей возле одного из торговых центров устроил имитацию нападения на девушку. Молодые люди пытались силой посадить девушку в машину, угрожали ей пистолетом и выражались грубой нецензурной бранью. Горожане, ставшие очевидцами действа, вызвали полицию.

На место экстренно прибыли экипаж патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Компанию задержали и доставили в отдел полиции №8.

Уже на месте стражи порядка установили, что нападение не настоящее. 20-летний тюменец решил обескуражить горожан и проверить их на реакцию. По сценарию молодой человек силой должен был усадить девушку в автомобиль и увезти. Для устрашения он даже имитировал выстрел, используя стгнальную ракету. Все это снималось на видео.

В итоге инициатор и девушка-участница привлечены к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. У них изъяты пневматический пистолет и пусковое устройство - «Сигнал охотника». Их также арестовали на 10 суток.

У несовершеннолетнего участника в полицию вызвали родителей, с ними проведена беседа и они привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Сами участники эпатажа пояснили, что не осознавали общественной опасности и не понимали, что нарушают общественный порядок.

Напомним, что накануне были арестованы еще один блогер с компанией, которые ради увеличения количества подписчиков в социальных сетях сняли на видео поездку по центральным улицам Тюмени с оружием. Страйкбольные автоматы они выдавали за боевой автомат Калашникова. Задержанные осознали, что нарушили закон и попросили прощения у горожан и полицейских.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Понадеялась и пострадала: тюменку обворовала судимая соседка
Около тысячи пар танцоров со всей России соберет Кубок ТСК «Прибой» в Тюмени
Школы Заводоуковского городского округа закрыли на карантин
Михаил Мельцер: «мусорная реформа» показала, что власть готова идти на диалог
За двух подростков на крыше тюменской высотки наказали сотрудника управляющей компании
В Тюмени разыскивают вандалов, повредивших дорожные ограждения
Ака Bboy Муха проведет бесплатный мастер-класс для танцоров Тюмени
Тюменец, получив отказ в кредите, украл телефон в магазине
Тюменским дачникам оставили только два вида земельных участков
В 2019 году в Тюменской области построят 1 миллион 577 тысяч жилых квадратов
Дело пострадавшей во время урагана тюменки рассмотрит суд
Врачи спасли от смерти пожилого тюменца с инфарктом кишечника
В Тюмени открывают "Горячую линию" по организации питания в школах
14 пострадавших: под Тобольском автобус с рабочими столкнулся с большегрузом
Тюменская область вошла в десятку лучших туристических регионов России
Многоуровневую развязку на перекрестке Мельникайте-Республики в Тюмени строить не будут
Погода 29 января в Тюмени: солнечно, но ветрено
Ревнивый тюменец сбросил своего знакомого с балкона 10 этажа
Ялуторовский автозавод должен своим работникам свыше 6 миллионов рублей