2019-01-29T11:37:02+03:00
Общество

В Тюмени разыскивают вандалов, повредивших дорожные ограждения

В новогодние праздники сломанными оказались сразу несколько участков
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени разыскивают вандалов и нерадивых водителей, которые повредили дорожные ограждения на улицах города с 25 декабря по 12 января. В эти дни были сломаны металлические перила вдоль дорог.

Среди адресов фигурируют перекрестки на улицах Республики – Тульская, по ул. Первомайская, 1, на пересечении ул. Пермякова – ул. Богдановича, по ул. 30 лет Победы под путепроводом ул. Пермякова.

Очевидцев происшествия Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени просит направляют информацию о происшествии по телефону 68-84-11 или направить по электронной почте: depstroy@tyumen-city.ru

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