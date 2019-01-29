Ака Bboy Муха проведет бесплатный мастер-класс для танцоров Тюмени

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-29T10:55:32+03:00

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Открытый бесплатный мастер-класс по брейк-дансу пройдет в Тюмени. 5 февраля его проведет победитель всероссийских и мировых чемпионатов Павел Мухин. Он является членом команды Original People.

Пашу еще называют Ака Bboy Муха, он успешно сражается на мировой арене, несмотря на свой молодой возраст – 18 лет. В числе его достижений – победа на «Combonation 9» в Казани, «Koopol Battle International» во Франции, Power Move «Red bull BC one World Final». Арсенал его движений в Power move (силовые вращение) очень большой.

Начинающих и развивающихся танцоров Тюмени ждут на встречу с действующим чемпионом во Дворце Пионер. Темой мастер-класса станет: «Power move и контроль тела». Начало в 18:00, вход и участие – бесплатное.