Тюменец, получив отказ в кредите, украл телефон в магазине

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-29T10:25:22+03:00

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В Тюмени полицейские задержали мужчину, похитившего гаджет из магазина. Безработный 27-летний тюменец хотел купить мобильник стоимостью более 10 тысяч рублей в кредит, но банк ему отказал. Когда продавец магазина сообщила об отказе в займе, мужчина уставил у себя телефон, схватил паспорт со стойки и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейским удалось найти и задержать воришку. Его доставили в отдел полиции, сотовый телефон был изъят и возвращен в магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.