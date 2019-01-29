Тюменским дачникам оставили только два вида земельных участков

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-29T09:55:15+03:00

На одном из них возможно построить дом и гараж, а на другом - только сарай да теплицу

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Тюменским дачникам придется вести дачное хозяйство по новым правилам. С 1 января 2019 года в силу вступил федеральный закон, который обозначил два вида земельных участков для ведения садоводства и огородничества - садовые и огороднические, соответственно (закон №217-ФЗ). О том, что от этого изменилось, рассказали в тюменском Росреестре.

Садовым земельным участком теперь признан земельный участок, где собственник отдыхает и выращивает сельхозпродукцию для своих нужд. На таком участке можно размещать садовые, жилые дома, хозяйственные постройки (теплицы, бани, сараи, колодцы) и гаражи. Все, что раньше называлось «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», теперь равнозначно и является садовыми земельными участком. Кстати, строительство объектов капитального строительства на такой земле допускается только в случае, если это предусмотрено правилами землепользования и застройки.

К огородным земельным участкам относятся владения, предназначенные для отдыха граждан, выращивания сельхозкультур для собственных нужд. Их отличие от садовых в том, что тут можно размещать только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. На них нельзя строить даже некапитальный жилой дом. К огородным участкам теперь относятся «огородный земельный участок», «для огородничества» и «для ведения огородничества».

Стоит отметить, что информацию о том, к какому виду разрешенного использования относится земля, можно узнать в Едином государственном реестре недвижимости или же в правоустанавливающих или иных документах.

Как предупредили в региональном управлении Росреестра, если кто-то после 1 января 2019 года начнет строить на садовых земельных участках, не включенных в территориальные зоны с утвержденными градостроительными регламентами, садовых или жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, а на огородных участках – некапитальных жилых строений, то его привлекут к административной ответственности.