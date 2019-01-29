СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-29T10:16:59+03:00

В 2019 году в Тюменской области построят 1 миллион 577 тысяч жилых квадратов Фото: Ольга Крыльцова

Это на 233 кв. м. больше, чем в 2018 году

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В 2019 году в Тюменской области планируется построить 1 миллион 577 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения в 2018 году возведено 1 миллион 344 тысячи квадратных метров.

Из них примерно 838 тысяч квадратных метров – многоквартирные дома и 505 тысяч квадратных метров – индивидуальные.

Традиционно больше всего новостроек зарегистрировано в Тюмени (817 тысяч квадратных метров) и Тюменском районе (253 тысячи квадратных метров). 54 тысячи квадратных метров жилья построено за год в Тобольске, более 26 тысяч квадратных метров – в Ишиме и 14 тысяч квадратных метров – в Ялуторовске.

- Строители перевыполнили план, который составлял на 2018 год 1 миллион 250 тысяч квадратных метров, - сообщил накануне на пресс-конференции заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Объемы строительства предусмотрены региональной госпрограммой «Развитие жилищного строительства» до 2025 года. Согласно документу, через шесть лет в области должно ежегодно возводиться до 2 миллионов 151 тысяч квадратных метров.

На 1 января 2019 года в стадии строительства находились 202 многоквартирных домов общей площадью 2,585 млн кв.м. Активное строительство объектов жилья ведется в жилых районах: «Тюменская слобода», «Новопатрушево», «Новоантипинский», «5-й заречный».