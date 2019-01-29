Дело пострадавшей во время урагана тюменки рассмотрит суд

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-29T09:30:40+03:00

Уголовное дело о пострадавшей автомобилистке во время урагана в Тюмени передано в суд. Фото vk.com

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Уголовное дело о пострадавшей автомобилистке во время сильного урагана в Тюменском районе передано в суд. В обрушении кирпичной кладки общежития, которая свалилась на автомобиль, обвиняется инженер-механик Каскаринского МУП ЖКХ.

Напомним, 20 мая 2018 года по Тюмени и Тюменскому району пронесся сильный ураган. В тот день ветер повалил многие конструкции и деревья, пострадали 39 человек, шесть из которых были госпитализированы. Больше всего пострадала 40-летняя женщина, которая ехала в авомобиле по улице Школьная,13 в Каскаре. На ее Nissan Qashqai упала груда кирпичей.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Две недели тюменка была в реанимации, перенесла ряд операций. Ее 17-летняя дочь, находившаяся на переднем сиденье, чудом получила лишь легкие ушибы, которые не повлекли ухудшения здоровья.

В обрушении стены обвиняют инженера предприятия, которое обслуживало здание. Фото Фото vk.com

Сегодня, 29 января, обвинение по уголовному делу утверждено и направлено в суд. Согласно ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) обвиняемому грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.