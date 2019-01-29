Врачи спасли от смерти пожилого тюменца с инфарктом кишечника

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-29T08:22:24+03:00

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Пожилого мужчину с инфарктом кишечника спасли от смерти врачи в Тюмени.

72-летний мужчина поступил в больницу ФМБА России в крайне тяжелом состоянии, у него была диагностирована гангрена полутора метров тонкой кишки и выраженная патология сердечно-сосудистой системы. Пациенту грозила смерть и требовалась экстренная операция по удалению части кишечника.

Чтобы спасти пациента потребовался большой профессионализм всего медицинского персонала на всех этапах - от диагностики до хирургического вмешательства и восстановления. Данный недуг развивается стремительно и чаще всего у подилых людей. Основными причинами являются заболевания сердца, приводящие к образованию тромбов. Поставить верный диагноз очень сложно, пояснили в пресс-службе ФГБУЗ Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России.

Операцию проводил заведующий хирургическим отделением Андрей Мандриченко. Через двое суток после экстренного операции была выполнена плановая с помощью металла с «памятью формы». Она позволила частично восстановить проходимость кишечника. Наркоз в обоих случаях проводил анестезиолог Александр Головин. Через месяц пациента ждет заключительный этап реконструктивного оперативного лечения.