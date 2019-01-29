В Тюмени открывают "Горячую линию" по организации питания в школах
"Горячая линия" по организации питания в школах Тюмени откроется сегодня, 29 января, с 14 до 17 часов. Звонки от родителей будут принимать по телефону 582-019. Задавать можно все интересующие вопросы, касающиеся этой темы.
Как сообщили в городском департаменте образования, в этом учебном году более 96 тысяч учеников питаются в столовых образовательных учреждений. Завтраки и обеды для детей организуют Комбинат школьного питания «Центральный» и ООО «Здоровое питание».
Школьное меню составляется с учетом всех особенностей организма детей. Ученики получают только обогащенный витаминами и микроэлементами хлеб, витаминизированные молочные продукты, при приготовлении блюд используется йодированная соль.
При этом допускается, чтобы ученики приносили с собой в школу еду из дома.
Вопрос качества и безопасности школьного питания находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, департамента образования Администрации города, руководителей и медицинских работников школ и организаторов питания.