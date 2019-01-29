14 пострадавших: под Тобольском автобус с рабочими столкнулся с большегрузом

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-29T07:31:30+03:00

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Пассажирский автобус «Хайгер» столкнулся с грузовиком «МАН» на объездной дороге на ТЭЦ в Тобольске. В результате пострадали 14 человек. Предварительно, у них ушибы и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.

Авария произошла накануне, 28 января, в восьмом часу вечера. По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель автобуса попытался объехать препятствие на своей полосе, где в это время из кювета вытаскивали большегруз и он выехал на встречную полосу. В автобусе ехали работники одного из тобольских предприятий. Это мужчины в возрасте от 19 до 38-ми лет, только один из них сразу обратился к медикам. У него ушиб. Остальные 13 человек пришли к медикам сегодня утром.