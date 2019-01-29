СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-29T07:16:57+03:00

В 2018 году ее посетили более 3 миллионов путешественников

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Тюменская область вошла в десятку лучших туристических регионов России. В 2018 году ее посетили 3,1 млн путешественников. Это на 7 процентов боьше, чем годом ранее.

Такие данные приводит Аналитическое агентство ТурСтат. Оно составило составило рейтинг самых популярных городов и регионов России для внутреннего и въездного туризма.

Лидерами рейтинга стали Москва (23,5 млн туристов), Санкт-Петербург (8,5 млн туристов), город-курорт Сочи (более 6 млн туристову) и Казань (3,2 млн туристов).

Всего по России в 2018 году путешествовали 70 млн путешественников, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году. В страну за год приехали 5 млн иностранных туристов.

Отметим, что среди регионов УрФО у Тюменской области самые высокие позиции. Так, Свердловская область заняла только 25 место (более 1,3 млн (+15%), вкл. 200 тыс интуристов), Челябинская область на 31 месте (более 1 млн (+8%)), Курганская область на 68 месте (150 тысяч).