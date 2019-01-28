Ревнивый тюменец сбросил своего знакомого с балкона 10 этажа

СЕГОДНЯ 17:09 2019-01-28T17:10:08+03:00

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Ревнивый тюменец сбросил своего конкурента с балкона 10 этажа. Преступление произошло накануне, 27 января окло 3 часов ночи на улице Народной. 43-летний мужчина упал на козырек поликлиники и остался жив. В настоящий момент он находится в больнице, где проходит лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). 33-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Уже установлено, что мужчины вместе выпивали в компании женщин, а потом поссорились из-за одной из них. Спорошики вышли на балкон, чтобы продолжить разговор, там между ними произошла перепалка и более молодой схватил старшего и сбросил вниз.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.