Погода 29 января в Тюмени: солнечно, но ветрено

СЕГОДНЯ 04:53 2019-01-29T04:53:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Вторник, 29 января, в Тюменской области будет солнечным и без осадков. Но ветер ожидается от 4 до 9 м/с. Средняя температура воздуха в регионе составит -18 -21 градус.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске днем потеплеет до -18, утром и вечером -21 -23. Ветер 3-7 м/с. В Тобольске небо затянут облака, но снега не будет. Столбики термометров покажут -19 -22 градуса, ветер ожидается 4-9 м/с. В Ишиме очень солнечно, ветрено и тоже -19 -22.

В народном календаре 29 января назван Петром – полукормом. В этот день на Руси было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить.

Если ржаного хлеба осталось в амбарах более половины — это предвещало урожай будущим летом.

Существовали и приметы на погоду. Если дул ветер с северной стороны — быть морозу. Мороз в Петров день предвещал летнюю жару.