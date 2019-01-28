2019-01-28T17:00:42+03:00
Общество

Ялуторовский автозавод должен своим работникам свыше 6 миллионов рублей

Выплаты денег контролирует прокуратура
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура контролирует погашение долгов по зарплате на Ялуторовском автомобильном заводе. Задержка на производстве длится уже более двух лет. Предприятие должно работникам свыше 6 млн. рублей.

В январе 2017 года по материалам прокуратуры уже было возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). Кроме того, в интересах более ста работников прокуратура направила в суд заявления о взыскании невыплаченной зарплаты. В августе 2017 года решением арбитражного суда Свердловской области автомобильный завод был признан банкротом, назначен конкурсный управляющий.

В июле 2018 года по результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления конкурсный управляющий был оштрафован на 20 тысяч рублей. В результате принятых прокуратурой мер в 2018 году удалось на заводе погасить долги по оплате труда в сумме более 7,4 млн. рублей.

В январе 2019 года по заявлению прокуратуры арбитражный суд объявил конкурсному управляющему предупреждение на основании ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ (неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве)). Контроль за выплатой зарплаты остается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Карантин в школах Тюмени продлен до 2 февраля
В Тюменской области пьяный сельчанин устроил стрельбу в доме соседа
Тюменцев, желающих получать ежемесячную выплату маткапитала, ждут с заявлениями в ПФР
Сходили за хлебушком: тюменского блогера с автоматом посадили на 12 суток
В торговых центрах Тюмени начали бесплатно раздавать медицинские маски
В школах Тюмени с февраля начнут формировать списки первоклашек
Бригада скорой помощи спасла от смерти, истекающего кровью тюменца
Фонд капремонта выплатил тоболячке более 116 тысяч рублей за испорченную квартиру
Тоболячка зарезала родного брата в день его 30-летия
Февраль в Тюмени обещает начаться с трескучих морозов
В Тюменском районе в драке зарезали 23-летнего молодого человека
Тюменская областная дума поддержит законопроект о "мусорных" льготах многодетным
Аферисты из Ялуторовска дурили банк при покупке мебели
В утреннем ДТП в Тюмени пострадали четыре водителя
Тюменская «ВЕГА» приглашает всех своих выпускников на вечер встречи
Центр "Милосердие" открыл для бездомных "Родной дом" на Воронинских горках
Угонщики в Тюменской области предпочитают старые иномарки и отечественные ВАЗы
В Тобольске сразу несколько иностранцев лишились всех средств с банковских карт
Родителям школьников Тюмени рассылают ложные сообщения о карантине
На дорогах Тюменской области от холода спасены более 200 человек и около 100 автомобилей