Ялуторовский автозавод должен своим работникам свыше 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-28T17:00:42+03:00

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Прокуратура контролирует погашение долгов по зарплате на Ялуторовском автомобильном заводе. Задержка на производстве длится уже более двух лет. Предприятие должно работникам свыше 6 млн. рублей.

В январе 2017 года по материалам прокуратуры уже было возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). Кроме того, в интересах более ста работников прокуратура направила в суд заявления о взыскании невыплаченной зарплаты. В августе 2017 года решением арбитражного суда Свердловской области автомобильный завод был признан банкротом, назначен конкурсный управляющий.

В июле 2018 года по результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления конкурсный управляющий был оштрафован на 20 тысяч рублей. В результате принятых прокуратурой мер в 2018 году удалось на заводе погасить долги по оплате труда в сумме более 7,4 млн. рублей.

В январе 2019 года по заявлению прокуратуры арбитражный суд объявил конкурсному управляющему предупреждение на основании ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ (неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве)). Контроль за выплатой зарплаты остается.