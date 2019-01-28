2019-01-28T15:42:02+03:00
Общество

Карантин в школах Тюмени продлен до 2 февраля

На уроки детей ждут в понедельник, 4 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Карантин в школах Тюмени продлен до 2 февраляКарантин в школах Тюмени продлен до 2 февраляФото: Ольга Крыльцова
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Карантин в школах Тюмени продлен до 2 февраля. На уроки детей ждут в понедельник 4 февраля.

Напомним, учебный процесс во всех муниципальных общеобразовательных организациях города и учреждениях дополнительного образования Тюмени приостановлен приостановлен с 23 января. Предполагалось, что уроки возобновятся с 30 января, но сегодня на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии было принято решение о продлении сроков. Меры приняты в целях предотвращения роста заболеваемости детей ОРВИ и гриппом, сообщили в городском департаменте образования.

Напомним, что накануне, 27 января, в родительских мессенджерах появилась информация о продлении карантина. Но эту информацию сегодня утром в департаменте опровергли.

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