В Тюменской области пьяный сельчанин устроил стрельбу в доме соседа

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-28T15:29:41+03:00

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Житель Сорокинского района Тюменской области устроил стрельбу из охотничьего ружья в доме своего соседа. Он угрожал убить его и произвел два выстрела в пол.

Инцидент произошел в деревне Рядовичи. На место сразу прибыл участковый. Он выяснил, что мужчины вместе выпивали спиртное, а потом поссорились. Гость сходил домой, взял ружье, зарядил его двумя патронами и вернулся.

31-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.