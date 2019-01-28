Тюменцев, желающих получать ежемесячную выплату маткапитала, ждут с заявлениями в ПФР

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-28T15:04:14+03:00

В 2019 году нужно писать новое заявление с предоставлением полного пакета документов

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Тюменские родители, желающие получить выплату из средств материнского капитала до достижения ребенком полутора лет, могут написать заявление в Пенсионном фонде. Первый выплатной период рассчитан на год, поэтому семьи, в которых ребенку исполнится 12 месяцев в 2019 году, должны подать новое заявление с полным пакетом документов на ее назначение. Выплаты при необходимости можно приостановить.

В 2018 году в Тюменской области было принято 592 заявления на ежемесячную выплату, сообщили в тюменском филиале ПФР. Воспользоваться ежемесячной выплатой могут семьи, где ежемесячный доход на каждого члена семьи (дети и родителей) за последние 12 месяцев составляет меньше 17013 рублей. При этом второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года, и материнский капитал не использован на основные направления программы.

Семьи имеют право на выплату в 11 тысяч 100 рублей.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Деньги выплачиваются до достижения ребенком 1,5 лет:

- Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере);

- Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев.

Заявление можно подать:

- через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России es.pfrf.ru

- лично, обратившись в территориальный орган ПФР или филиал МФЦ;

После подачи заявления через es.pfrf.ru в течение 5 рабочих дней необходимо лично обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и представить оригиналы документов.