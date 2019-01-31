Дмитрий Петрулёв: мусорная реформа – адекватный ответ на современные вызовы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-31T13:44:23+03:00

Он отметил, что расчёт с человека – это оптимальный шаг и справедливая система

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Председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства ТРО «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Петрулёв прокомментировал решение губернатора Александра Моора о том, что вывоз мусора должен рассчитываться с учётом количества проживающих в квартире или в частном доме. По его словам, вердикт, который глава региона вынес на основе опроса в интернете, логичный и правильный.

Дмитрий поддержал Александра Моора и подчеркнул, что это оптимальный шаг и справедливая система расчёта платежей за вывоз мусора. Дело в том, что рост загрязнённости окружающей среды сегодня – проблема мирового масштаба. Благодаря реформе, наш регион активно внедряется в работу по сортировке и переработке мусора, т.к. в Тюмени уже появилось предприятие по его переработке.

- Внедряемая в регионе и стране новая система обращения с отходами - адекватный ответ на вызовы, которые очень актуальны для России и всего мира, - отмечает Дмитрий. – Рано или поздно мы придем к тому, что мусор не будет копиться на свалках, а будет перерабатываться. Сегодняшняя реформа оптимизирует систему сбора отходов, и это правильно.

Стоит отметить, что реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами – проект не региональный, а основанный на изменениях в федеральном законодательстве. На новую систему обращения с отходами перешли все российские регионы. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов.

При анализе тарифов и размера оплаты за коммунальные отходы в разных субъектах Российской Федерации видно, что установленные в Тюменской области - средние. Как сообщили в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, к примеру, в Брянской области для частников за вывоз мусора предусмотрена плата в размере 89,11 руб. с человека, в Тамбовской области – 186,05 руб., в ЯНАО – 188,59 руб., в Ханты-Мансийске – 200,33 руб. В Тюменской области эта сумма равняется 119,24 руб.

Для многоквартирных домов: в Калужской области – 89,96 руб. с человека, в Ростове-на-Дону – 114,69 руб., в Екатеринбурге – 148,62 руб., в ЯНАО – 149,99 руб., в Вологодской области – 174 рубля. В Тюменской области эта сумма равняется 139,06 руб. с человека.

В нашем регионе используется дифференцированный подход к расчету нормативов и тарифов для жителей многоквартирных домов и частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU