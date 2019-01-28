2019-01-28T14:34:24+03:00
Общество

Сходили за хлебушком: тюменского блогера с автоматом посадили на 12 суток

Его приятельница получила 11 суток
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сходили за хлебушком: тюменского блогера с автоматом посадили на 12 суток. Фото со страницы Артема Таловикова vk.comСходили за хлебушком: тюменского блогера с автоматом посадили на 12 суток. Фото со страницы Артема Таловикова vk.com
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На двенадцать суток арестовали тюменца, который инициировал съемки ролика на улицах Тюмени с нарушением общественного порядка. 20-летняя девушка, участвовавшая в ролике получила 11 суток административного ареста. Еще двое несовершеннолетних участников переданы родителям.

Действия молодых людей признаны мелким хулиганством (ст. 20.1 КоАП РФ), на всех участников составлены административные протоколы. В отношении родителей подростков составлены протоколы з неисполненин ими обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ).

Напомним, ролик в социальных сетях и на Ютубе о том, как четверка лихих парней разъезжает на автомобиле «Инфинити», высунувшись из окно и верхнего люка с оружием в руках, появился в минувшую пятницу, 25 января. Тогда тюменец подписал его Артем выложил фото и видео поездки в соцсетях и подписал: «В магазин за хлебушком» и смело добавил: «Момент с выстрелами пришлось убрать. Так как с боевых АК-47 стрельба запрещена».

У некоторых подростков видео вызвало бурный восторг, а у взрослых - недоумение и осуждение.

В тот же день все участники ролика были установлены и доставлены в отдел полиции №4. Двое из них оказались 16-летними юношами, девушке 20 лет, а организатору действа 26 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Как оказалось, компания разъезжала по городу со страйкбольным оружием. Оно изъято.

Отметим, что организатором ролика является местный начинающий блогер Артем Таловиков. Стражи порядка как-то уже наказывали его за купание в фонтане одного из торгово-развлекательных центров. На днях он также организовал съемки видео на улице Республики, когда компания из пяти человек устроила танцы на проезжей части, спровоцировав большую пробку.

Как отиметили в областном УМВД, в отношении эпизода с «танцами на проезжей части» возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.2.2. КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

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