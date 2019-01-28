2019-01-28T13:44:08+03:00
Общество

В торговых центрах Тюмени начали бесплатно раздавать медицинские маски

Горожан учат простым методам профилактики ОРВИ и гриппа
Маргарита КАЛИНКИНА
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В торговых центрах Тюмени начали бесплатно раздавать медицинские маскиВ торговых центрах Тюмени начали бесплатно раздавать медицинские маскиФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени стартовала акция «СТОП грипп!». Горожанам в торговых центрах бесплатно раздают медицинские маски.

Акцию организовал Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Специалисты центра вместе с волонтерами в минувшую субботу, посетили три торговых центра и распространили более двух тысяч масок. Они рассказывали тюменцам о профилактике вирусной инфекции и вручали листовки.

- Всплеск заболевания ОРВИ и гриппом происходит практически каждую зиму, – говорит заведующий Центром медицинской профилактики Юлия Стрельникова. – Соблюдение элементарных правил личной гигиены, в частности, использование медицинских масок, укрепление иммунитета и сокращение времени пребывания в общественных местах, является простым и эффективным средством профилактики.

Важно правильно носить маску. Она уместна, если Вы находитесь в местах массового скопления людей, в торговом центре, общественном транспорте, а также при уходе за больным. Однако на улице ее носить не нужно. Дышать свежим воздухом полезно.

Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Оптимальный срок ношения одной маски – 2-3 часа, потом ее следует заменить. Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым Вы можете инфицировать дважды сами себя.

Следующая бесплатная раздача масок пройдет в среду, 30 января, с 16.00 до 18.00 в ТРЦ «Кристалл».

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