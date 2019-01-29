2019-01-29T11:57:31+03:00
Общество

Михаил Мельцер: «мусорная реформа» показала, что власть готова идти на диалог

Расчет с человека ведется в подавляющем большинстве регионов России
Алексей КОСЕНЧУК
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Жители Тюменской области будут оплачивать вывоз мусора в расчете на человека, а не с квадратного метра – такое решение на минувшей неделе принял губернатор Александр Моор. С вердиктом главы региона согласился председатель комиссии по поддержке СОНКО Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер. Он подчеркнул, что экспертом в области ЖКХ не является, поэтому говорит, как есть – с точки зрения общественной и гражданской позиции.

По его словам, «мусорная реформа» показала активность ряда общественных институтов, лидеров и гражданских активистов. Однако самое главное – показала, что региональная власть способна на диалог и способна к взаимодействию с широким кругом активистов при решении острых проблем и ситуаций. Ведь сначала был принят ряд решений, а потом, после обсуждений, пересмотрен.

- По-моему, логично считать, что мусор надо считать с человека, а не с метра. Ведь мусор производит человек, а не наше жильё, - отмечает Михаил Михайлович. – Радует, что региональную власть к этому подтолкнула общественность, и в правительстве к мнению граждан прислушались. Для меня понято, почему я плачу за мусор, исходя из того, сколько человек живёт в моей квартире.

Михаил Мельцер напомнил, что для малообеспеченных семей всегда есть возможность обратиться в специализированные органы региональной власти (например, в департамент социального развития Тюменской области) за получением поддержки в виде субсидии. Сегодня её получают огромное количество тюменцев, у которых проблемы с финансовым достатком.

- Как член Общественного совета при региональном департаменте социального развития, я могу сказать ответственно: система поддержки тех, кто действительно нуждается в субсидиях, работает, как часы. Поэтому негативных последствий для малообеспеченных точно не будет.

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