2019-01-28T13:29:28+03:00
Общество

В школах Тюмени с февраля начнут формировать списки первоклашек

В департаменте образования начнет работу "горячая линия"
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В школах Тюмени готовятся к приему документов первоклассников на следующий учебный год. Списки детей по месту жительства начнут формировать с начала февраля. Подать заявление родители могут до конца июня. Для зачисления необходимо предоставить также свидетельство о рождении ребёнка, паспорт ролителя или другой документ, удостоверяющий ег личность, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания.

С 1 июля начнется прием документов на свободные места вне зависимости от места проживания ребенка.

- В каждой школе будут организованы приёмные дни. С графиком работы специалистов можно ознакомиться на информационных стендах в фойе, а также на официальных сайтах учебных заведений, − сообщила заместитель директора департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина.

Узнать, к какому микроучастку относится дом будущего первоклассника, можно на официальном сайте городского департамента образования в разделе «Нормативные акты».

Добавим, что родители вправе выбрать образовательное учреждение независимо от территории проживания. В таких случаях дети зачисляются на свободные места, если они есть. Документы принимаются с 1 июля до полного комплектования классов, но не позднее, чем 5 сентября. В этом случае в школу необходимо предоставить заявление, паспорт и оригинал свидетельства о рождении ребёнка.

Кстати, родители могут подать документы на портале услуг Тюменской области. А потом, при поступлении положительного ответа, им необходимо явиться в выбранную школу с оригиналами документов.

В департаменте образования Тюмени с начала февраля откроется также «горячая линия», на которой можно будет получить ответы на все вопросы, касающиеся устройства ребёнка в первый класс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сходили за хлебушком: тюменского блогера с автоматом посадили на 12 суток
В торговых центрах Тюмени начали бесплатно раздавать медицинские маски
Бригада скорой помощи спасла от смерти, истекающего кровью тюменца
Фонд капремонта выплатил тоболячке более 116 тысяч рублей за испорченную квартиру
Тоболячка зарезала родного брата в день его 30-летия
Февраль в Тюмени обещает начаться с трескучих морозов
В Тюменском районе в драке зарезали 23-летнего молодого человека
Тюменская областная дума поддержит законопроект о "мусорных" льготах многодетным
Аферисты из Ялуторовска дурили банк при покупке мебели
В утреннем ДТП в Тюмени пострадали четыре водителя
Тюменская «ВЕГА» приглашает всех своих выпускников на вечер встречи
Центр "Милосердие" открыл для бездомных "Родной дом" на Воронинских горках
Угонщики в Тюменской области предпочитают старые иномарки и отечественные ВАЗы
В Тобольске сразу несколько иностранцев лишились всех средств с банковских карт
Родителям школьников Тюмени рассылают ложные сообщения о карантине
На дорогах Тюменской области от холода спасены более 200 человек и около 100 автомобилей