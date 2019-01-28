В школах Тюмени с февраля начнут формировать списки первоклашек

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-28T13:29:28+03:00

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В школах Тюмени готовятся к приему документов первоклассников на следующий учебный год. Списки детей по месту жительства начнут формировать с начала февраля. Подать заявление родители могут до конца июня. Для зачисления необходимо предоставить также свидетельство о рождении ребёнка, паспорт ролителя или другой документ, удостоверяющий ег личность, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания.

С 1 июля начнется прием документов на свободные места вне зависимости от места проживания ребенка.

- В каждой школе будут организованы приёмные дни. С графиком работы специалистов можно ознакомиться на информационных стендах в фойе, а также на официальных сайтах учебных заведений, − сообщила заместитель директора департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина.

Узнать, к какому микроучастку относится дом будущего первоклассника, можно на официальном сайте городского департамента образования в разделе «Нормативные акты».

Добавим, что родители вправе выбрать образовательное учреждение независимо от территории проживания. В таких случаях дети зачисляются на свободные места, если они есть. Документы принимаются с 1 июля до полного комплектования классов, но не позднее, чем 5 сентября. В этом случае в школу необходимо предоставить заявление, паспорт и оригинал свидетельства о рождении ребёнка.

Кстати, родители могут подать документы на портале услуг Тюменской области. А потом, при поступлении положительного ответа, им необходимо явиться в выбранную школу с оригиналами документов.

В департаменте образования Тюмени с начала февраля откроется также «горячая линия», на которой можно будет получить ответы на все вопросы, касающиеся устройства ребёнка в первый класс.