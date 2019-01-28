Бригада скорой помощи спасла от смерти, истекающего кровью тюменца

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-28T13:07:46+03:00

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Бригада скорой помощи спасла тюменца, который истекал кровью. 29-летний мужчина порезался стеклом, когда устанавливал двери у себя дома. До приезда врачей он потерял 800 мл крови и у него начался геморрагический шок – давление упало до 100/60 мм рт. ст.

ЧП произошло накануне, 27 января. Вызов на Станцию скорой помощи поступил в 16.33. На место сразу выехала бригада медиков.

До приезда врача мужчина пытался оказать себе первую помощь. Ему удалось остановить интенсивное венозное кровотечение тугой повязкой на рану.

- Пациент получил несколько резаных ран на тыльной поверхности правой кисти, каждая из них сантиметров пять в длину, - рассказал врач бригады скорой помощи. - Мы с помощью инфузионной терапии восполнили объем крови, подняли артериальное давление до привычных показателей. После стабилизации состояния мужчину доставили в областную клиническую больницу № 2, где ему обработали и зашили раны. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, он лечится дома.

Всего за минувшие выходные, с 26 по 27 января скорая помощь была оказана 1692 жителям Тюмени и Тюменского района. В стационары доставлены 565 пациентов. Было спасено 59 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 9 пациентам в состоянии комы или шока, 31 — с острым коронарным синдромом, 19 — с нарушением мозгового кровообращения, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.