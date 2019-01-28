Фонд капремонта выплатил тоболячке более 116 тысяч рублей за испорченную квартиру
Более 116 тысяч рублей выплатил Фонд капитального ремонта жительнице Тобольска. Строители затопили ее квартиру во время ремонтных работ.
Жительница многоквартирного дома пострадала еще в июле 2017 года. Во время ремонта кровли строители не защитили перекрытия верхнего этажа и квартиру затопило во время дождя. Решением суда в апреле 2018 года с Фонда капремонта в пользу пострадавшей была взыскана компенсация причиненного ущерба. Между тем Фонд судебное решение добровольно не исполнил, а приставы мер принудительного исполнения не принимали.
Горожанка пожаловалась в прокуратуру и руководителю областного управления Службы судебных приставов было направлено представление об устранении нарушений закона. В итоге на днях пострадавшая тоболячка получила компенсацию за ремонт жилья и судебные издержки, сообщили в областной прокуратуре.