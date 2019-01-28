Фонд капремонта выплатил тоболячке более 116 тысяч рублей за испорченную квартиру

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-28T12:19:07+03:00

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Более 116 тысяч рублей выплатил Фонд капитального ремонта жительнице Тобольска. Строители затопили ее квартиру во время ремонтных работ.

Жительница многоквартирного дома пострадала еще в июле 2017 года. Во время ремонта кровли строители не защитили перекрытия верхнего этажа и квартиру затопило во время дождя. Решением суда в апреле 2018 года с Фонда капремонта в пользу пострадавшей была взыскана компенсация причиненного ущерба. Между тем Фонд судебное решение добровольно не исполнил, а приставы мер принудительного исполнения не принимали.

Горожанка пожаловалась в прокуратуру и руководителю областного управления Службы судебных приставов было направлено представление об устранении нарушений закона. В итоге на днях пострадавшая тоболячка получила компенсацию за ремонт жилья и судебные издержки, сообщили в областной прокуратуре.