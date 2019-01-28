Тоболячка зарезала родного брата в день его 30-летия
Расследование убийства 30-летнего мужчины завершено в Тобольске. Обвиняемой по делу проходит 28-летняя сестра убитого.
Тело тоболяка с множественными колото-резанными ранами было найдено вечером 25 ноября 2018 года в одной из квартир дома по улице Розы Люксембург.
По подозрению в совершении преступления была задержана родная сестра погибшего. Они вместе выпивали спиртное, отмечая день рождения мужчины. Во время застолья между родственниками произошла ссора. В порыве ярости девушка схватила нож и восемь раз вонзила его в тело брата. От полученных ран тот скончался на месте.
Сейчас следствием собрано достаточно доказательств вины сестры и материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд, сообщили в областном управлении СКР.