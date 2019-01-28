2019-01-28T11:55:24+03:00
Происшествия

Тоболячка зарезала родного брата в день его 30-летия

Родственники отмечали юбилей и что-то пошло не так
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тоболячка зарезала своего брата в день его 30-летия. Фото Управления СКР по Тюменской областиТоболячка зарезала своего брата в день его 30-летия. Фото Управления СКР по Тюменской области
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Расследование убийства 30-летнего мужчины завершено в Тобольске. Обвиняемой по делу проходит 28-летняя сестра убитого.

Тело тоболяка с множественными колото-резанными ранами было найдено вечером 25 ноября 2018 года в одной из квартир дома по улице Розы Люксембург.

По подозрению в совершении преступления была задержана родная сестра погибшего. Они вместе выпивали спиртное, отмечая день рождения мужчины. Во время застолья между родственниками произошла ссора. В порыве ярости девушка схватила нож и восемь раз вонзила его в тело брата. От полученных ран тот скончался на месте.

Сейчас следствием собрано достаточно доказательств вины сестры и материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд, сообщили в областном управлении СКР.

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