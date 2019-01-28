Февраль в Тюмени обещает начаться с трескучих морозов

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-28T11:42:23+03:00

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Первая неделя февраля для жителей Тюмени выдастся очень морозной. По прогнозам виртуальных синоптиков, в регион придут трескучие морозы, ночью температура воздуха будет опускаться до - 40 градусов, а днем до -37.

Начавшаяся неделя ожидается ни теплой и холодной. Днем столбики термометров будут в диапазоне -17 -21 градус, ночью -23 -25. В ночь с субботы 2 февраля на воскресенье 3 февраля начнется похолодание и уже днем воскресенья на улице будет - 27, а в понедельник -33. Во вторник, 5 февраля, ночью ожидается -40 градусов, днем -37. Чуть-чуть теплее будет в среду, 6 февраля.

Насколько долго продержится стужа, пока неизвестно. Но, похоже, что учебный процесс для школьников города февраль тоже будет не очень напряженным. Напомним, что сейчас в городе объявлен недельный карантин. Школьники с 1 по 11 классы переведены на дистанционной обучение. Проучившись три дня в классах, ребята вновь могут оказаться на домашнем обучении.