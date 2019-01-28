В Тюменском районе в драке зарезали 23-летнего молодого человека

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-28T11:25:49+03:00

Обвиняемый уже есть

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В Тюменском районе в пьяной драке зарезали 23-летнего молодого человека. Убийство произошло в минувшую субботу, 26 января в поселке Новотарманский.

В одной из квартир дома по улице Центральной собралась компания приятелей. Мужчины выпивали, а когда практически все разошлись по домам, между двумя оставшимися произошел конфликт, переросший в драку.

45-летний сельчанин схватил нож и ударил им несколько раз молодого человека по телу и шее. Раны оказались смертельными, потерпевший скончался на месте.

По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Драчуну уже предъявлено обвинение.

Следствие также допросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.