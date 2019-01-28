Тюменская областная дума поддержит законопроект о "мусорных" льготах многодетным

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-28T11:13:06+03:00

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Социальная поддержка многодетных семей при оплате за вывоз мусора потребует немалых расходов из бюджета. Тем не менее, областная дума поддержит новый региональный законопроект. Документ будет рассматриваться на ближайшем заседании парламента.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов. Он отметил, что новый порядок оплаты за утилизацию бытовых отходов не с квадратного метра, а с человека не должен ухудшать положение многодетных.

- Глава региона уже внес проект закона. Его разработке предшествовали консультации и встречи Моора с депутатами. Предложение нашло понимание у представителей всех четырех фракций политических партий в думе, - подчеркнул Артюхов.