Аферисты из Ялуторовска дурили банк при покупке мебели

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-28T11:29:25+03:00

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Парочку из Ялуторовска предстанет перед судом за хищение более 300 тысяч рублей в банке под видом кредита на мебель. 27-летний мужчина и его знакомая 21-летняя экс-управляющая мебельным салоном оформляли покупки в кредит на подставных людей.

Мебель злоумышленники продавали, а деньги тратили по своему усмотрению. С августа по октябрь 2017 года было оформлено семь таких договоров. Еще один договор ялуторовец оформил на себя.

Оплаты по договорам ни разу не поступило и банк в январе 2018 года обратился в полицию. Аферист к тому времени скрылся, а управляющая уволилась из салона. В ноябре мошенника задержали и взяли под стражу. С его сообщницы взята подписка о невыезде.

Сейчас расследование преступления завершено, Ялуторовская межрайонная прокуратура утвердила по нему обвинение и направила материалы в суд, сообщили в надзорном ведомстве.