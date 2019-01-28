В утреннем ДТП в Тюмени пострадали четыре водителя

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-28T09:50:22+03:00

В час пик на улице 50 лет ВЛКСМ «Лада» выскочила на встречную полосу

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Четыре автомобиля столкнулись сегодня, 28 января, в Тюмени. Крупная авария произошла на улице 50 лет ВЛКСМ в начале восьмого часа утра. В результате пострадали все четыре водителя. К счастью, госпитализация никому не потребовалась.

По данным ГИБДД, столкновение произошла когда водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу. Сам автомобилист утверждает, что его занесло. В аварию попали «Мицубиси Лансер», «Грейт Волл» и «Хендай Солярис».

Фото vk.com

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что вызов на ДТП поступил диспетчеру станции скорой помощи в 7.29, первая бригада медиков прибыла через 12 минут. Чуть позже подъехала еще одна бригада. Помощь была оказана пяти пациентам. В 8.16 бригады освободились и направились на другие экстренные вызовы.