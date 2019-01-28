2019-01-28T09:50:22+03:00
Происшествия

В утреннем ДТП в Тюмени пострадали четыре водителя

В час пик на улице 50 лет ВЛКСМ «Лада» выскочила на встречную полосу
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В утреннем ДТП в Тюмени пострадали четыре водителя. Фото vk.comВ утреннем ДТП в Тюмени пострадали четыре водителя. Фото vk.com
Изменить размер текста:

Четыре автомобиля столкнулись сегодня, 28 января, в Тюмени. Крупная авария произошла на улице 50 лет ВЛКСМ в начале восьмого часа утра. В результате пострадали все четыре водителя. К счастью, госпитализация никому не потребовалась.

По данным ГИБДД, столкновение произошла когда водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу. Сам автомобилист утверждает, что его занесло. В аварию попали «Мицубиси Лансер», «Грейт Волл» и «Хендай Солярис».

Фото vk.com

Фото vk.com

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что вызов на ДТП поступил диспетчеру станции скорой помощи в 7.29, первая бригада медиков прибыла через 12 минут. Чуть позже подъехала еще одна бригада. Помощь была оказана пяти пациентам. В 8.16 бригады освободились и направились на другие экстренные вызовы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменская областная дума поддержит законопроект о "мусорных" льготах многодетным
Аферисты из Ялуторовска дурили банк при покупке мебели
Тюменская «ВЕГА» приглашает всех своих выпускников на вечер встречи
Центр "Милосердие" открыл для бездомных "Родной дом" на Воронинских горках
Угонщики в Тюменской области предпочитают старые иномарки и отечественные ВАЗы
В Тобольске сразу несколько иностранцев лишились всех средств с банковских карт
Родителям школьников Тюмени рассылают ложные сообщения о карантине
На дорогах Тюменской области от холода спасены более 200 человек и около 100 автомобилей
В Тюмени отключат светофор в районе ТИУ на ул. Луначарского
Погода в Тюмени 28 января: холодно и ветрено
Тюменские спортсмены готовить побить рекорд по прыжкам с парашютом
Известная американская комиксистка едет в Тюмень на фестиваль
В 2019 году перед тюменскими аграриями стоят амбициозные задачи
Тюменская биатлонистка Виктория Сливко - на третьей строчке общего зачёта Кубка IBU
«Тюменский бройлер» увеличит производство халяльной продукции
Ремонт дорог на селе и газификация повысят привлекательность тюменских деревень для инвесторов
Тюменцам напомнили о необходимости двухфакторной авторизации в сети
Тюменская область станет участником проекта «Кадры для будущего регионов»
В Тюменском районе готовятся презентовать «Синюшкин колодец»
Тюменские режиссёры проведут трёхдневные мастер-классы в городах и сёлах области
В Тюменском районе обсудили состояние правопорядка
Специалисты Тюменской области попали в список лучших хирургических служб
Погода в Тюмени 27 января: местами пройдёт небольшой снег
В Тюменском районе проходят собрания жителей, где поднимаются важные вопросы
В Тюменской области в 2019 году планируется отремонтировать 558 километров дорог
Исетский фермер бросил квартиру и заработки и уехал выращивать коров
В Тюменской области муж угрожал беременной супруге зарубить её топором
В Тюменском районе пьяный работник автосервиса решил доехать домой на чужом автомобиле