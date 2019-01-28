Тюменская «ВЕГА» приглашает всех своих выпускников на вечер встречи

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-28T09:32:16+03:00

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На торжественный Вечер встречи выпускников «Клубного объединения старшеклассников «ВЕГА» приглашают выпускников и экс-комиссаров, друзей и товарищей, а также детей и родителей участников молодежного объединения. Встреча состоится 4 февраля, в 18:00, во Дворце творчества и спорта «Пионер». Школа существует 39 лет, за эти годы ее прошли немало тюменцев.

По доброй традиции ВЕГА, аббревиатура которой расшифровывается как Вечная Единая Гвардия Активистов, предлагает вспомнить былые времена и просто провести приятный вечер вместе.

Напомним, ее выпускниками были шоумены Константин и Артём Фирсовы, Александр Сазонов, Кирилл Бутусов, руководитель Театра «Европа» Дмитрий Ефимов, руководитель областного поискового центра и детской общественной организации «Республика Неугомонных» Артур Ольховский, директор детского образовательно-оздоровительного центра «Алые паруса» Александр Мясников и многие другие талантливые, успешные и известные в Тюмени и за его пределами люди. Бывших ВЕГАвцев не бывает!

Клубное объединение старшеклассников «ВЕГА» впервые в городском Дворце пионеров появилась в 1980-1981 учебном году как школа комсомольского актива. Главной ее целью является развитие лидерских, морально-нравственных, патриотических и творческих качеств молодёжи.

В настоящее время в составе организации работают 9 детских отрядов (около 200 активных ребят от 13 до 17 лет): «Арабелла», «Эдельвейс», «Ювента», «Багира», «Фиеста», «Пламя», «Беспокойные сердца», «Фаворит», «Арго». Руководящий орган организации – Комиссарский отряд «Товарищ» во главе с руководителем, Кузьмичёвой Галиной Владимировной.