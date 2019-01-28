Центр "Милосердие" открыл для бездомных "Родной дом" на Воронинских горках

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-28T09:21:50+03:00

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Отделение Центра помощи "Милосердие" открылось на воронинских горках Тюмени. В нем живут пенсионеры и инвалиды, не имеющие собственного жилья и утратившие социальные связи с близкими. Но эти люди хотят и готовы приносить пользу обществу.

Постояльцы назвали свой проект "Родной дом" и уже активно его обустраивают. Они шьют шторы, обживают комнату для досуга и спорта. Здесь будут также рады любой помощи горожан. Поддержать проект можно отправив СМС на номер 3434 со словом "Дом72" через пробел указать сумму пожертвования.

Напомним, что в городе на улице Коммунистическая, 70 действует Центр помощи "Милосердие", которое помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуациюили, освободившихся из мест лишения свободы или без определенного места жительства. Работники центра не только предоставляют временное жилье, но и помогают восстановить утраченные документы, получить медицинский полис, найти работу, офоромить инвалидность или пенсию, найти родственников или переехать в дом-интернат. Здесь также консультируют и помогают психологически людям, находящимся в кризисной ситуации.

В центре по телефону 8 (3452) 626-565 действует служба "Социальный экспресс" и группа немедленного реагирования Vibere 8-904-490-34-07, которая собирает людей без определенного места жительства по местам их дислокации, доставляет в центр или при необходимости в другие учреждения для оказания помощи.