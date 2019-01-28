2019-01-28T08:19:46+03:00
Происшествия

Угонщики в Тюменской области предпочитают старые иномарки и отечественные ВАЗы

В основном преступления совершаются в областной столице
Маргарита КАЛИНКИНА
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Старые иномарки или отечественные ВАЗы - самые популярные автомобили у тюменских угонщиков. В 2018 году полицейскими зафиксировано 481 хищение и угон. Для сравнения, в 2017 году этот показатель был несколько ниже – 447.

Практический каждый второй украденный автомобиль был похищен в Тюмени. В областной столице количество краж составляет 52% от всех автокраж в регионе, а угоны - 45%. Другими криминогенными территориями являются Тобольск и Тюменский район, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

Как правило, преступники действуют старым и примитивных способом - взлаиывают замки автомобилей. Отечественные машины привлекают чаще всего подростков. Много «пьяных» угонов. Как правило, в компании после совместного употребления алкоголя владелец железного коня теряет бдительность, а у одного из присутствующих возникает сильное желание покататься на чужом автомобиле.

Всего в 2018 году полицейскими установлено 316 лиц, причастных к совершению данных преступлений. Судя по статистике, возраст лиц, совершивших кражи или неправомерные завладения транспортными средствами, составляет не более 22 – 35 лет.

В основном угоны и кражи совершаются с улиц, неохраняемых парковок и дворов - 72% от общего числа.

Так, совсем недавно сыщиками уголовного розыска задержана группа молодых людей в возрасте 14-18 лет, которые угнали 9 ВАЗов классических моделей в Тюмени. В 2017 году была задержана четверка преступников, которые путем сканирования сигнализаций три года угоняли автомобили «Тoyota» в Тюмени. В настоящее время доказано 22 преступления, изъято 11 автомашин, сканирующие устройства и другие приспособления.

Случалось полицейским раскрывать кражи и специализированной техники. Так, осенью в Ярковском районе у предприятия был похищен экскаватор, который эксплуатировался при прокладке труб. Задержаны двое сельчан, которые пытались сдать технику на металлолом.

Чтобы не остаться без автомобиля полицейские рекомендуют ставить машины в гараж, на охраняемую стоянку или хорошо освещенные парковки, либо со зданиями, где есть видеонаблюдение.

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