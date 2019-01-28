В Тобольске сразу несколько иностранцев лишились всех средств с банковских карт

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-28T07:35:44+03:00

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В Тобольске сразу четыре иностранца из ближнего зарубежья лишились всех средств на банковских картах. Мошенники похитили деньги под предлогом начисления бонусов.

Как оказалось, мужчинам звонил неизвестный и представлялся сотрудником банка. Мошенник заверял, что клиентам банка полагаются бонусы за пользование картой. Не заподозрив обмана, заявители сообщили ее номер и трехзначный код, а также пароли, пришедшие в смс-сообщениях. Всего злоумышленник похитил более 30 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела на основании статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские занимаются поиском подозреваемых и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными.

Сотрудники банка никогда не спрашивают трёхзначный код с оборотной стороны банковской карты или иную конфиденциальную информацию. Такая просьба сразу говорит о том, что вы общаетесь с мошенником. Обо всех предложениях необходимо уточнять информацию непосредственно в отделении банка или позвонив по телефону горячей линии.