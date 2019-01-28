2019-01-28T07:07:34+03:00
Общество

Родителям школьников Тюмени рассылают ложные сообщения о карантине

Горожан просят не верить фейкам
Марина АНТОНОВА
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Родителям школьников Тюмени рассылают ложные сообщения о карантинеРодителям школьников Тюмени рассылают ложные сообщения о карантине
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В родительских чатах, группах и мессенджерах Тюмени в выходные появились ложные сообщения о проддении карантина в школах и учреждения дополнительного образования до 4 февраля.

Сообщение содержит информация приказа, якобы изданного городским департаментом образования на основании решения оперативного штаба по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом от 27 января 2019 года. Документ подписан и.о. директора департамента Э.Н. Фрикеевым

Корреспонденту "Комсомольской правды - Тюмень" в городском департаменте образования опровергли информацию, сообщив, что 27 января не было заседания оперативного штаба, никакого решения о продлении карантина не выносилось. Да и сотрудника с фамилией Фрикеев в департаменте нет.

Родителей тюменских школьников призывают не верить фейковым сообщениям. Карантин в школах города действует до 29 января включительно и пока никаких других изменений в учебном процессе не было.

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