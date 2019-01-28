2019-01-28T06:48:23+03:00
Общество

На дорогах Тюменской области от холода спасены более 200 человек и около 100 автомобилей

Замерзающим людям и технике помогали мобильные Пункты обогрева
Маргарита КАЛИНКИНА
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На дорогах Тюменской области от холода спасены более 200 человек и около 100 автомобилей. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиНа дорогах Тюменской области от холода спасены более 200 человек и около 100 автомобилей. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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С начала зимнего сезона на дорогах Тюменской области спасатели помогли 98 замерзающим автомобилям и 208 водителям и пасажирам. На помощь приходили мобильные пункты обогрева областного ГУ МЧС России.

В Тюменской области проходят четыре автодороги федерального значения через 11 муниципальных районов. Дежурят на них 20 подразделений федеральной противопожарной службы, а также три подразделения областной службы экстренного реагирования.

Все мобильные пункты обогрева оснащены комплектами теплой одежды и обуви, одеялами, горячим чаем и питанием. Если потребуется медицинская помощь, то в арсенале передвижного пункта имеется медицинская укладка.

Для оказания технической помощи неисправным транспортным средствам, есть тепловая пушка для отогрева механизмов автомобиля, жесткая сцепка, паяльная лампа, шанцевый инструмент.

В пункте обогрева можно согреться, получить первую доврачебную помощь, вызвать карету скорой помощи и ГИБДД. Отогреть и запустить двигатель автомобиля, а также стабилизировать машину.

МЧСники также помогут организовать эвакуацию неисправных автомобилей через дорожные и другие службы.

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