2019-01-28T06:08:57+03:00
Авто

В Тюмени отключат светофор в районе ТИУ на ул. Луначарского

Автомобилистов прост быть внимательными
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сегодня, 28 января, с 9 до 14 часов на ул. Луначарского в районе Тюменского индустриального университета будет отключен светофор. На сетях электроснабжения пройдут плановые работы, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

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