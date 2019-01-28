Погода в Тюмени 28 января: холодно и ветрено

СЕГОДНЯ 04:47 2019-01-28T04:47:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Понедельник, 28 января, в Тюменской области будет морозным, но к вечеру потепелет. День проейдет без осадков и небо преимущественно будет ясным. Однако сегодня сильный ветер, 4-6 м/с, к вечеру он усилится до 8-9 м/с.

Так, в Тюмени столбики термометров утром показали -28 градусов, ветер 4-7 м/с. Одевайтесь теплее, на улице по ощущениям все -34 градуса. Днем потеплеет до -24, а к вечеру до -21. При этом усилится ветер до 5-9 м/с.

В Тобольске утром -31, к вечеру столбики термометров поднимутся до -23. Ветер будет 3-8 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске -30 -22, ветер 4-8 м/с. В Ишиме -32 -26 и ветер 3-9 м/с.

28 января отмечается Всемирный день защиты персональных данных. В России это также Киберпонедельник - большие распродажи и акции скидок на товары интернет-магазинов.

В народном календаре 28 января названо Павловым днем или днем колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого предпринимались «защитные меры» — как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

Следили также за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые — тепло, а «моргающие» — вьюгу.

Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено — то холодным, если идет снег — то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.