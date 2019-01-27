2019-01-27T18:14:34+03:00
Спорт

Тюменские спортсмены готовить побить рекорд по прыжкам с парашютом

В июле 2018 спортсмены летали более 8,5 часов в аэродинамической трубе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские спортсмены готовить побить рекорд по прыжкам с парашютомТюменские спортсмены готовить побить рекорд по прыжкам с парашютомФото: pixabay.com
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Тюменские спортсмены по прыжкам с парашютом Виктор Козлов и Сергей Дмитриев планируют побить свой рекорд, внесённый в книгу Гиннеса, в честь 75-летия Тюменской области. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в июле 2018 спортсмены летали более 8,5 часов в аэродинамической трубе.

Тренировки с напарником Сергеем Дмитриевым у Виктора Козлова по длительности занимали много времени. По его словам, сначала были просто тренировки – по полчаса и по часу, однако потом установили рекорд России, пролетав два часа.

- Мы поняли, какие есть в этом сложности и как с ними можно справляться. В полёте мы учитывали их каждый раз, - отметил он.

Виктор отмечает, что если кто-то побьёт их рекорд, они будут готовы побороться за новый.

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