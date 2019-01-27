Тюменские спортсмены готовить побить рекорд по прыжкам с парашютом
Тюменские спортсмены по прыжкам с парашютом Виктор Козлов и Сергей Дмитриев планируют побить свой рекорд, внесённый в книгу Гиннеса, в честь 75-летия Тюменской области. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в июле 2018 спортсмены летали более 8,5 часов в аэродинамической трубе.
Тренировки с напарником Сергеем Дмитриевым у Виктора Козлова по длительности занимали много времени. По его словам, сначала были просто тренировки – по полчаса и по часу, однако потом установили рекорд России, пролетав два часа.
- Мы поняли, какие есть в этом сложности и как с ними можно справляться. В полёте мы учитывали их каждый раз, - отметил он.
Виктор отмечает, что если кто-то побьёт их рекорд, они будут готовы побороться за новый.