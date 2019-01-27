2019-01-27T17:06:26+03:00
Звезды

Известная американская комиксистка едет в Тюмень на фестиваль

Лале Уэствинд готовит для участников сюрприз
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/comicartstmnФото: https://vk.com/comicartstmn
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Художница из Нью-Йорка, комиксистка, фронтвумен группы GUN TIT Лале Уэствинд станет одним из спикеров II тюменского фестиваля комиксов Comic Arts Tyumen, который пройдёт 30 и 31 марта.

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на одного из организаторов фестиваля Георгия Елаева, комиксы Лале публикуются в антологиях Kramer's Ergot и Best American Comics. Самую свежую работу комиксистки – GRIP – отметили критики как один из лучших комиксов 2018 года, а её клип-анимация для группы Lighting Bolt показывали на многочисленных арт-фестивалях всего мира.

По словам Елева, для тюменского фестиваля Лале Уэствинд готовит сюрприз для участников.

- Визит художницы стал возможен благодаря поддержке посольства США в России и содействию издательства «Бумкнига», за что мы сердечно благодарны всем причастным! – рассказал он.

Принять участие в фестивале можно, заполнив заявку до 15 февраля. Подробности фестиваля можно уточнить по адресу электронной почты.

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