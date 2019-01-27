СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-27T16:17:50+03:00

В 2019 году перед тюменскими аграриями стоят амбициозные задачи Фото: pixabay.com

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Подготовку к новому сельскохозяйственному сезону обсудили в администрации Тюменского района. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на рабочем совещании встретились руководители сельхозпредприятий, специалисты управления АПК Столичного и управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как отметил заместитель начальника районного управления АПК Валерий Герасимов, аграрии Тюменского района планируют занять первое место в областном соревновании своей сельскохозяйственной зоны. Для этого необходимо достичь урожайности зерновых и зернобобовых до 25 центнера с гектара, урожайности картофеля – до 198 ц/га, овощей – 350 ц/га.

- Причем в условиях сокращения посевных площадей - несколько последних лет земли в Тюменском районе переходят под жилую застройку. Нужно совершенствовать агрокультуру, работать над улучшением семенного фонда, - отметил Валерий Герасимов.

Животноводы тоже планируют увеличить производство. Надой на одну корову планируется увеличить до 6230 кг, поголовье коров – до 7217 голов, производство скота и птицы на убой в живом весе – до 52 тыс. тонн, производство яиц – до 1,361 млрд штук.