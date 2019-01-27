Тюменская биатлонистка Виктория Сливко - на третьей строчке общего зачёта Кубка IBU

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-27T15:11:50+03:00

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Биатлонистка из Тюмени Виктория Сливко поднялась на 3-ю строчку общего зачёта Кубка IBU с 440 очками. Как сообщает портал «Вслух.ру», попадание в тройку спортсменки стало следствием успешного выступления на последнем этапе Кубка в Арбере (Германия). В трёх гонках Сливко одержала две победы: «золото» она получила в спринте и гонке преследования. В индивидуальной гонке Виктория заняла 18-е место.

По словам самой спортсменки, можно было выиграть без штрафного клуба, однако на соревнованиях она чувствовала «уверенность в лыжне».

- Я очень счастлива, что мне удалось отстреляться чисто на последнем рубеже. Это был решающий момент, - приводит слова спортсменки пресс-служба СБР после гонки преследования.

На первом и втором месте расположились шведские спортсменки – Ингела Андерссон с 465-ю очками и Элизабет Хойгберг с 461-м.