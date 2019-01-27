«Тюменский бройлер» увеличит производство халяльной продукции

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-27T14:05:59+03:00

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Птицефабрика «Тюменский бройлер» планирует увеличить производство халяльной продукции. По словам директора предприятия Оксаны Величко, на сегодняшний день её производство перевалило за 100 тонн в месяц, однако потребность в ней существует ещё в большем объёме. Причём не только у тех людей, которые исповедуют ислам.

- Покупатели, с которыми мы общаемся в фирменных торговых точках, высказываются за расширение ассортимента. Если раньше «Тюменский бройлер» продавал лишь охлаждённый халяль, то сейчас в продуктовой линейке кулинарные полуфабрикаты, колбаса, шницель. Такой спрос формирует производственную политику, - отметила Оксана Величко.

На «Тюменском бройлере» внимательно следят за технологией производства халяльной продукции, работают с мусульманским духовенством, дабы соблюсти все необходимые процедуры.

Кроме того, уже скоро на птицефабрике начнут реализацию второй части инвестиционного проекта.

- Технология отработана, поэтому есть уверенность, что ещё три новых птичника будут возведены в течение полугода со дня начала строительства, - отметила Оксана Величко.