СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-27T13:06:08+03:00

Ремонт дорог на селе и газификация повысят привлекательность тюменских деревень для инвесторов Фото: Татьяна Коркина

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Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Юрий Конев выразил мнение, что ремонт дорог в сельских поселениях и газификация повысят привлекательность тюменских деревень для крупных инвесторов. Кроме того, это будет способствовать развитию личных подсобных и фермерских хозяйств, которые сегодня производят более 50% сельхозпродукции в регионе

- Улучшение сельских дорог привлечет в сельские районы внешних и внутренних инвесторов, желающих вложить средства в развитие регионального агропромышленного комплекса, создание новых и развитие действующих сельхозпредприятий, - приводит его словам ИА «Тюменская линия».

По словам Юрия Конева, решить проблему создания новых рабочих мест на селе может только малый и средний бизнес. Основные направления ЛПХ и крестьянско-фермерских хозяйств – ремонт и строительство дорог, газификация и повышение эффективности работы сельской кооперации.

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