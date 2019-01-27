Тюменцам напомнили о необходимости двухфакторной авторизации в сети

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-27T12:04:34+03:00

Особенно это необходимо на сайтах, где вы управляете деньгами

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Директор Центра информационных технологий Артур Усманов рассказал, что рост количества кибератак на сайты государственных и финансовых структур связан с их деятельностью. По его словам, на ресурсах, на которых вы управляете деньгами, нужно пользоваться двухфакторной авторизацией. В частности, вводить логин и пароль и получать SMS на свой мобильный телефон, чтобы была привязка к «физической сущности».

- Если есть сайты, на которых вы пользуетесь финансовыми услугами, рекомендую включить двухфакторную авторизацию – обычно такая опция работает либо с SMS, либо с приложением, которое генерирует пин-код, - приводит его слова издание «Тюменская область сегодня».

Информационной безопасности можно обучиться и в Тюмени. Так, у нас обучают родителей основам информационной безопасности, где рассказывают о том, как защитить детей от нежелательной информации.

- Приглашаю всех пройти этот бесплатный курс. Большая часть нашей жизни связана с Интернетом, надо уметь в нем жить и безопасно пользоваться новыми возможностями, - отметил он.