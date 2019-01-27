2019-01-27T11:26:04+03:00
Общество

Тюменская область станет участником проекта «Кадры для будущего регионов»

Мероприятие направлено на создание системы комплексной поддержки талантливых детей и молодёжи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область станет участником проекта «Кадры для будущего регионов»Тюменская область станет участником проекта «Кадры для будущего регионов»Фото: Татьяна Коркина
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Тюменская область примет участие в стратегическом проекте федерального Агентства стратегических инициатив «Кадры для будущего регионов» в 2019-2020 годах. Как сообщает «Тюменская линия», наш регион стал одним из 23-х участников среди российских республик, краёв и областей.

Проект «Кадры будущего для регионов» направлен на создание системы комплексной поддержки талантливых детей и молодёжи. В рамках проекта создаются условия и меры поддержки, чтобы сформировать у школьников устойчивую мотивацию, нацеленную на развитие своих регионов. Под руководством более 150 наставников порядка 1,3 тыс. школьников сформировали 165 актуальных и социально-значимых для своих регионов проектных идей. Среди направлений – экология, медицина, образование и развитие молодёжи, культура, туризм, цифровая экономика и др. Ребята могут попробовать себя в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона и пройти стажировку на производстве.

По словам директора направления «Социальные проекты» Анастасии Зыряновой, заявки на участие в инициативе получены из 37-х субъектов РФ. Однако члены координационной группы допустили к участию те регионы, руководители которых лично гарантировали организацию и проведение мероприятий инициативы на местах в установленные сроки.

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