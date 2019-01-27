2019-01-27T10:18:36+03:00
Звезды

В Тюменском районе готовятся презентовать «Синюшкин колодец»

Год театра для района выдастся интересным
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе готовятся презентовать «Синюшкин колодец»В Тюменском районе готовятся презентовать «Синюшкин колодец»Фото: pixabay.com
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В Тюменском районе в 2019 году запланирована «Театральная революция», в честь объявленного в России Года театра. Всех любителей театра ждёт насыщенная программа, а актёры многочисленных театральных кружков презентуют различные представления.

Например, при Дворце культуры посёлка Боровский с 2007 года работает театральная группа «Фаворит», руководителем которой является Венера Согрина. Она выбирает для детей от 7 до 18 лет пьесы современных авторов о проблемах молодёжи и прививает подопечным любовь к театральному искусству. Сегодня театральная группа готовит постановку по сказке Бажова «Синюшкин колодец», адресованная детям дошкольного и младшего возраста. Подростки и молодёжь увидят спектакль «Я вас всех люблю» по пьесе Ирины Тауниной. Также ведётся работа над спектаклем «Беготня вокруг коня» по пьесе Ольги Ширёновой. Это история о двух сёстрах, которые переживают развод родителей.

В Богаднинском тоже дан старт проекту «Театральная революция» в рамках фестиваля

«Богандинские имена». Например, в детских садах готовятся к постановкам музыкальных сказок, а старшеклассники проведут литературную гостиную.

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