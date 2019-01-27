Тюменские режиссёры проведут трёхдневные мастер-классы в городах и сёлах области

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-27T09:18:28+03:00

Поучаствовать в них можно и вам

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Трёхдневные мастер-классы тюменских режиссёров, хореографов и педагогов пройдут в Заводоуковске, Ялуторовске, Ишиме и Голышманово в феврале 2019 года. Как сообщает «Мой портал», молодые люди, увлечённые театром, смогут больше узнать о сценографии, актёрском ремесле, режиссуре и сценическому движению.

По словам руководителя молодежного театрального центра «Космос» Марины Деликатной, сотня лучших участников посетит в Тюмени итоговый творческий слёт. В ноябре 2018 года тюменцы приняли участие в выездной театральной лаборатории на проекте «Премьера», что и побудило их создать выездные мастер-классы.

- Тогда студенты из Тюмени вместе с экспертами в течение нескольких дней создавали собственные этюды в загородном лагере, а после показывали их в «Космосе». Хочется дать такую возможность творить актерам, танцорам и руководителям коллективов из других городов и сел области, - рассказала Марина.

В настоящее время организаторы составляют программу. Если у вас есть желание поучаствовать в мастер-классах и вам от 14 до 35 лет, смело звоните в МТЦ «Космос» (51-38-51) и оставляйте свои контакты. Организаторы проекта свяжутся и расскажут подробности о проекте.