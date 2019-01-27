2019-01-27T08:06:09+03:00
Общество

В Тюменском районе обсудили состояние правопорядка

Краж и мошенничества стало меньше
Светлана БОРИСОВА
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В Тюменском районе обсудили состояние правопорядкаВ Тюменском районе обсудили состояние правопорядкаФото: Татьяна Коркина
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В Тюменском районе подвели итоги по состоянию правопорядка и наркоситуации в 2018 году. По информации заместителя начальника Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» Владимира Пушкарева, в ушедшем году в дежурной части отдела было зарегистрировано 18342 заявления, сообщения граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях (в 2017 – 18149). Из них 1946 составляют сообщения о преступлении (в 2017 – 2129).

По сравнению с 2017 годом снизился уровень краж, грабежей и мошенничеств, причинений тяжких телесных повреждений и изнасилований.Однако отмечен рост числа тяжких и особо тяжких преступных посягательств, сообщает интернет - издание "Мегатюмень". Увеличилась и общая раскрываемость преступлений. Также в 2018 году из незаконного оборота изъято более 25 кг наркотических средств, выявлено 173 преступления данной направленности, в том числе 105, связанных со сбытом наркотиков.

О положительной динамике в части заболеваемости наркоманией в Тюменском районе сообщил психиатр-нарколог, заведующий Успенской больницей Виталий Андреев. По сравнению с 2017 годом заболеваемость снизилась, на 42% стало меньше тех, кого впервые поставили на профилактический учет с диагнозом «пагубное употребление наркотиков», а число умерших от передозировки наркотическими веществами снизилось на 43%.

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