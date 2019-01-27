2019-01-27T07:09:01+03:00
Здоровье

Специалисты Тюменской области попали в список лучших хирургических служб

Также в ТОП вошли хирурги Югры и Ямала
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Специалисты Тюменской области попали в список лучших хирургических службСпециалисты Тюменской области попали в список лучших хирургических службФото: Татьяна Коркина
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Специалисты Тюменской области, Югры и Ямала попали в список лучших хирургических служб, который опубликовали в информационно-аналитическом сборнике «Хирургическая помощь в Российской Федерации». Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, книгу выпустил Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России.

В своём издании сотрудники Центра систематизировали показатели деятельности российских хирургов в 2017 году. Здесь опубликованы главные показатели, которые наиболее полно представлены в отчётах регионов: врачебные кадры, обеспеченность хирургическими койками, показатели гнойной хирургии, эндоскопии, амбулаторной хирургии и т.д. На основе этих данных авторы провели рейтинговую оценку хирургической помощи в регионах.

В ТОП-10 лучших региональных российских хирургических служб по итогам 2017 года вошли: Москва, Югра, Тюменская область, Ставропольский край, ЯНАО, Архангельская и Белгородская области, Республика Хакасия, Краснодарский край, Республика Башкортостан.

Обобщенные статистические данные помогут главным хирургам регионов оценить собственные результаты работы, отчетливее увидеть существующие проблемы и наметить пути их решения.

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